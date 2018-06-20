В конце июля Национальная служба здоровья Украины собирается объявить "вторую волну" заключения договоров с медицинскими учреждениями на оказание первичной медпомощи.

Об этом сообщил глава НСЗУ Олег Петренко, передает "Интерфакс Украина".

"До 15 августа должны быть подписаны договоры со второй волной медучреждений", - уточнил он, выступая на заседании Кабмина.

По его словам, во вторую волну договора с НСЗУ может заключить более половины всех существующих медучреждений "первички".

До середины июля медучреждения, которые уже заключили договоры, получат на свои счета первые деньги, согласно новому принципу оплаты.

В системе электронного здравоохранения eHealth уже зарегистрировано более 20 тыс. врачей первичной медпомощи, что составляет около 90% от всех врачей "первички".

Кроме того, НСЗУ получила 22 заявки от частных медицинских учреждений.

С 2019 года все медучреждение первичной медпомощи должны будут финансироваться через договоры с НСЗУ, а финансирование через субвенцию на первичную медпомощь прекратится.

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