На чемпионате мира по футболу - 2018, произошел неприятный инцидент. Репортера Deutsche Welle Джулиет Гонсалес Теран поцеловал один из московских болельщиков, когда она вела репортаж с улиц города.

В официальном Twitter Deutsche Welle заявила, что секс-домогательствам не место на Мундиале. Сама Джулиет Гонсалес Теран также осталась недовольна поведением мужчины. Тем не менее непосредственно после инцидента девушка не продемонстрировала никакой реакции и профессионально продолжила выполнять свою работу.

"Сексуальные домогательства - это неприемлемо. Это нужно остановить. И в футболе, и повсеместно", - заявили в Deutsche Welle.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es