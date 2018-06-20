Две сотрудницы Харьковского городского совета госпитализированы в состоянии средней тяжести после распыления газа в здании во время стычки активистов и сотрудников КП "Муниципальная охрана". Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, предает Интерфакс.

"Две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести. Одна - во 2-ю городскую больницу, другая - в 17-ю. Тех, кому стало плохо (из-за газа - Прим. Ред.), - десятки человек. А если считать и депутатов, и работников СМИ, находившихся в сессионном зале, - больше сотни", - сказал Юрий Сидоренко.

Напомним, в утром среду, 20 июня, на номер 101 поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в ходе сессии Харьковского горсовета, в частности, об использовании в фойе дымовой шашки.

ранее "Страна" писала о том, что полиция расследует погромы в Харьковском горсовете по статье "Хулиганство".



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