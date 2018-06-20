В Киеве 64-летняя пенсионерка ранила в грудь и порезала руки ножом своему 47-летнему мужу, когда он заявил о том, что хочет от нее уйти.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам женщины, она напала на благоверного из ревности. За попытку покушение на убийство своего мужа следующие 15 лет она может провести за решеткой.

Инцидент произошел в доме на Харьковском шоссе. Именно здесь и госпитализировали 47-летнего мужчину.

По факту полицейские открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 и статьи 115 ("Покушение на убийство") УК Украины.

Женщина задержана, сейчас она под домашним арестом.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье ревнивая женщина зарубила мужчину топором.

Напомним также, что под Фастовом ревнивый муж убил жену и порезал себе вены.

Также "Страна" писала, как под Киевом на даче ревнивый муж задушил жену голыми руками.