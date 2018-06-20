Назначение президентом Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро.

Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник, пишут "Украинские новости".

"Он не отвечает критерием, определенным статьей 26 закона о НАБУ", - отметил Сытник.

Согласно статье 26 закона о НАБУ, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

Сытник отмечает, что у Жебривского отсутствует международный опыт.

19 июня президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского. Сам Жебривский поблагодарил Порошенко за доверие и заявил, что внесет свой вклад в эффективность НАБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что "будет сливать дела по окружению президента". Зачем Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ.

Также Жебривский заявил о двух кандидатах на пост губернатора Донецкой области.