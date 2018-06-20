Расходы на участие украинской делегации в заседании комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества с Израилем 18-19 июня составили 0,6 млн гривен, при этом стоимость проживания в отеле министра иностранных дел Павла Климкина превысила установленные нормы. Об этом сообщают Украинские Новости, ссылаясь на смету, которая прилагается к разрешению Кабмина на проведение заседания комиссии.

В частности, на авиаперелет делегации, кроме Климкина, было израсходовано 300 тысяч гривен (билеты экономкласса, стоимостью около 30 тысяч гривен в обе стороны), а суточные расчеты на одного члена делегации составили около 4,7 тысяч гривен на 3 дня.

Проживание делегации в отеле обошлось почти в 200 тысяч гривен: номера для членов делегации в четырехзвездночном отеле Prima Kings в центре Иерусалима были сняты за 4,5 тысячи гривен, а для Климкина в пятизвездочном King David за 15,7 тысяч гривен.

В документации отмечается, что стоимость проживания Климкина в отеле соответствующего уровня превышает установленные нормы, однако это было разрешено.

Следующее заседание украинско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в 2019 году в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, что Климкин заявил, что каждый 12-й украинец сейчас живет в России.

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