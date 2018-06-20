Пока внимание болельщиков всего мира приковано к чемпионату мира - 2018, в украинском футболе новый скандал. Вышедший в Премьер-лигу ФК "Полтава" решил отказаться от участия в элитном дивизионе.

Об этом сообщил бывший член исполкома ФФУ Артем Франков в своем Twitter.

"ФК "Полтава" прислал в УПЛ письмо, что снимается с соревнований. Причина - недопуск к соревнованиям стадиона "Локомотив", - написал Артем Франков.

Фото: twitter.com/frankov11

Напомним, ранее президент "Полтавы" Леонид Соболев так прокомментировал недопуск стадиона: "Так не делается! Почему в Премьер-лиге не принять закон - не готов сразу, так дайте мне полтора-два года рассрочки, и я приведу стадион в норму. Например, приедет сюда донецкий "Олимпик", так что, он здесь не играл? Играл! Понимаете, Федерация должна принимать решение, и, желательно, в пользу клуба, а не в пользу амбиций, или что там написано! Надо находить решение".

Ранее "Страна" сообщала, что КДК ФФУ наказала киевское Динамо за поведение фанов в матче с Шахтером.

Также мы сообщали, что УПЛ утвердила календарь первого этапа чемпионата Украины.