В Facebook взялись за разработку инструмента, который поможет редактировать фото, на которых у пользователей закрытые глаза.

Об этом говорится в докладе компании.

Разработкой занимаются инженеры Брайан Долгански и Кристиан Кантон Феррер. Нейросеть распознает закрытые глаза и заменяет их на открытые. При этом результат ретушируется, поэтому снимки получаются естественными.

Программа научилась распознавать цвет и форму глаз и учитывать такие факторы, как поза и освещение.

В ходе разработок искусственный интеллект обработал 2 млн изображений примерно 200 тыс. человек, в том числе знаменитостей.

Фото: research.fb.com

Напомним, что ранее в Facebook появилась функция публикации аудиосообщений.

Как сообщала "Страна", Facebook Messenger поймали на сканировании личных сообщений пользователей.