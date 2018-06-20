Facebook поможет пользователям "открывать" глаза на неудачных фото
В Facebook взялись за разработку инструмента, который поможет редактировать фото, на которых у пользователей закрытые глаза.
Об этом говорится в докладе компании.
Разработкой занимаются инженеры Брайан Долгански и Кристиан Кантон Феррер. Нейросеть распознает закрытые глаза и заменяет их на открытые. При этом результат ретушируется, поэтому снимки получаются естественными.
Программа научилась распознавать цвет и форму глаз и учитывать такие факторы, как поза и освещение.
В ходе разработок искусственный интеллект обработал 2 млн изображений примерно 200 тыс. человек, в том числе знаменитостей.
Фото: research.fb.com
Напомним, что ранее в Facebook появилась функция публикации аудиосообщений.
Как сообщала "Страна", Facebook Messenger поймали на сканировании личных сообщений пользователей.