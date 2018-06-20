В Индии юноша сорвался вниз со скалы водопада Гокак в тате Карнатака, когда попытался сделать удачное селфи. Об этом сообщает The Sun.

Ради красивой фотографии 20-летний парень пытался спуститься на один из камней и стать ближе к водопаду, однако поскользнулся и сорвался в пропасть.

Очевидцы снимали падение отчаянного парня на видео, но не смогли ему помочь.

Один из мужчин в растерянности кричал "Он ушел". Другой попутчик сказал: "Мы заметили, что он приближается к краю. Мы предупреждали его этого не делать, но он не слушал".

Фото: thesun.co.uk

Спасатели продолжают его поиски, однако неизвестно, смог ли он выжить при падении. Его могло далеко отнести течением.

В то же время свидетели несчастного случая говорят, что мужчина был пьян.

Кстати, этот индийский водопад известен дурной славой из-за числа зарегистрированных там смертельных случаев. Это место также выбирают местные жители, которые хотят совершить самоубийство.

По всей видимости, администрация области не смогла принять меры для обеспечения надлежащего ограждения.

Как сообщала "Страна", в Каннах открылся первый кинофестиваль, где запрещены селфи на красной дорожке.

Напомним также, что ветеран Opportunity сделал свое первое за 15 лет селфи на Марсе.