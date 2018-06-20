Украинские военнослужащие в зоне проведения ООС заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед около села Желобок Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Указано, что сепаратисты около оккупированного поселка Жолобок слишком близко подходили к позициям ООС, и военное командование решило передвинуть позиции и создать "линию безопасности".

"Было спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2-х километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Для подразделений, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была непростой, ведь несмотря на сложные географические условия, враг постоянно осуществлял огневое воздействие и вел интенсивную разведку. Но несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция по занятию новых территорий длилась около двух недель в режиме абсолютной секретности.

В ходе выполнения задания потерь среди украинских военных нет.

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