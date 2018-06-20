В городе Чугуев в Харьковско области бешеная лиса забежала в частный двор и напала на мужчину.

Об этом сообщает ТСН.

Мужчина возился во дворе, животное подбежало сзади и бросилось на него. У мужчины искусано все лицо, его доставили в больницу.

Пострадавший говорит, что перед нападением лиса издавала странные звуки, подозревает, что она бешеная. Очевидцы подтверждают, животное вело себя крайне агрессивно.

Сейчас мужчине проводят профилактику от бешенства.

Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом бешеный кот напал на трех человек.

Также в Харькове ввели карантин из-за бешеного кота, которого укусила летучая мышь.

Кроме того, в одном из районов Харькова объявили карантин из-за бешенства у котенка.