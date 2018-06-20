После скандальных гомофобных заявлений правозащитные организации просят уволить декана педагогического университета имени Драгоманова в Киеве жену секретаря СНБО Анну Турчинову.

Об этом сообщает "Громадське".

В открытом обращении правозащитники отмечают, что Анна Турчинова использовала "антиконституционные, откровенно гомофобные, дискриминационные, ксенофобские и антинаучные утверждения", когда комментировала антидискриминационные поправки в школьных учебниках.

"Своими высказываниями она также нарушает принципы государственной политики в сфере образования и принципы образовательной деятельности", - добавляют правозащитники.

"Мы, представители правозащитных организаций Украины, выражаем свое возмущение гомофобными и дискриминационными заявлениями декана факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета имени Драгоманова Анны Турчиновой. Мы убеждены, что лицо, ответственное за образование будущих педагогов, должна понимать последствия распространения дискриминационной риторики и уважать человеческое достоинство и ценности прав человека, чтобы иметь возможность воспитывать в студентах уважение к Конституции и законов Украины, в частности "Об образовании" и "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", - говорится в заявлении.

Напомним, что жена Турчинова заявила, что ЛГБТ не размножаются, поэтому им нужна новая кровь и плоть.

Как сообщала "Страна", жена Турчинова увидела в украинской школьной программе признаки "гомодиктатуры".

Стоит отметить, что в семье Турчиновых не только мама борется с ЛГБТ-меньшинствами и пишет статьи о грядущих Содоме и Гоморре. Сын секретаря СНБО также недавно сходил на марш за семейные ценности.