Около 1 миллиона украинских пенсионеров получат повышенные пенсии с 1 июля.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров.

По словам Розенко, с 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума.

"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 млн украинцев", - сказано в сообщении.

По его словам, следующее повышение пенсий, согласно государственному бюджету, состоится с 1 декабря.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", - добавил вице-премьер.

Закон о всеобщем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября 2017 года, он вступил в силу 11 октября.

Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.

В начале марта 2018 года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы во время начисления пенсии роль стажа была более весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 июля украинцам повысят минимальную пенсию. Прибавка составит от 1 до 610 гривен.

Также как государство лишает чернобыльцев льгот.