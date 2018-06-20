Сборная Египта после поражения от команды России (1 - 3), потеряла все шансы на выход из группы и первой покинет чемпионат мира по футболу - 2018. Вратарь "фараонов" Эссам Эль-Хадари после матча, который прошел вчера, 19 июня в Питере, извинился перед болельщиками за поражение.



"Хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение. В футболе удача иногда на твоей стороне, иногда нет. Разумеется, никто и никогда не хочет уступать", - заявил Эль-Хадари, передает Чемпионат со ссылкой на beIN Sports.

В последнем матче группового турнира сборная Египта сыграет с другим аутсайдером, командой Саудовской Аравии.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после победы над Тунисом сборная Англии устроила заплыв верхом на единорогах.