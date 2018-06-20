В среду, 20 июня, в Харькове произошли беспорядки перед сессией горсовета. Представители Нацкорпуса бросили дымовую шашку в здание городского совета. Инцидент произошел перед началом сессии.

После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал.

Фото: objectiv.tv

За время беспорядков Кернес не покидал здание горсовета, открыв сессию горсовета и даже проголосовал ряд вопросов.

Фото: facebook.com

"Мы выслушали предложение активистов и сняли вопрос строительства жилого дома рядом со стадионом "Металлистом", - сказал Кернес в комментарии журналистам.

Фото: facebook.com

На видео, размещенном на странице харьковского "Нацкорпуса", видно, как протестующие принесли под здание мэрии мусорный бак и бросили в него одного из чиновников (им оказался заместитель Кернеса Андрей Руденко) после непродолжительного словесного конфликта с ним.

Одна из претензий протестующих заключается в том, что их не пускают на заседание городского совета.

Мэр Харькова назвал массовые беспорядки в горсовете провокацией, поддержанной полицией и СБУ.

"Погром, который сегодня организовали так называемые "активисты", не могу расценить иначе, как провокацию, поддержанную полицией. В здании Харьковского городского совета сегодня ворвались несколько десятков агрессивно настроенных людей спортивного телосложения. На втором этаже мэрии они поразбивали стекла, уничтожили портреты градоначальников прошлых лет, устроили драку, в ходе которой распылили в коридорах мэрии газ, а потом подожгли дымовые шашки. Многие работники горсовета, надышавшись дымом, нуждались в медицинской помощи. Одного из моих замов кинули в мусорный бак", - написал мэр в Facebook.

По его словам, полиция за всем этим наблюдала со стороны и не вмешивалась.

"Вероятно, потому, что "активисты", ворвавшиеся в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача", - предположил Геннадий Кернес.

Он пообещал обжаловать бездействие работников харьковской СБУ, прокуратуры и полиции.

Фото: facebook.com

По факту стычек в Харьковском горсовете полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Отметим, что ранее Кернес заявил о том, что СБУ и прокуратура объявили войну коммунальным предприятиям города.

Такое обострение вокруг мэра Харькова в местных политических кругах связывают с попыткой Администрации президента побудить Кернеса более активно включиться в предвыборную кампанию президента Петра Порошенко, оказав ему поддержку в городе.