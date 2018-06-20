В Киеве около полудня 20 июня вспыхнул пожар в кабине грузового автомобиля "Газель", который перевозил макулатуру. Об этом сообщает "Информатор".

Пожар произошел на пересечении проспекта Лобановского и улицы Кайсарова.

Газель и ее содержимое (картонные коробки) выгорела почти полностью. К счастью, водитель не пострадал.

На месте работает скорая, полиция, спецтехника ГосЧС и спасатели. Причины возгорания устанавливают. По проспекту Лобановского образовалась пробка, так как пожарные перекрывали движение для ликвидации огня.

Фото: informator.ua

Фото: informator.ua

Пробка на пр.Лобановского в Киеве

Как сообщала "Страна", ранее ночью в Киеве сгорел автобус "Богдан" на стоянке. Возгорание возникло на территории одного из столичных предприятий. Автобус сгорел полностью. Никто не пострадал.

Ранее во Львове маршрутка сгорела за 15 минут, но обошлось без жертв.