В Броварах горит многоэтажка, жильцов эвакуируют. Фото
В Броварах Киевской области горит крыша пятиэтажного дома, жильцов эвакуируют.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области на своей странице в Facebook.
"Пылает крыша пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что жильцов дома эвакуируют. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте происшествия также находятся работники медицинской службы. Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.
Фото: facebook.com/pol.kievregion
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