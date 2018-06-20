В Броварах Киевской области горит крыша пятиэтажного дома, жильцов эвакуируют.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

"Пылает крыша пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жильцов дома эвакуируют. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия также находятся работники медицинской службы. Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

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