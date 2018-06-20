С 1 сентября 2018 года в Туркменистане запрещается многоженство. Соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в семейный кодекс подписал президент Туркменистана. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что принятый закон дополняет статью Семейного кодекса положением о том, что "в Туркменистане не допускается многоженство".

Как уточняется в поправке, "под многоженство понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства".

Заметим, что в Туркменистане большинство населения исповедует ислам, который позволяет мужчинам иметь до четырех жен. В то же время, уголовным кодексом страны до сих пор предусмотрено наказание за многоженство. В частности, многоженцам грозит до двух лет исправительных работ или крупный штраф.

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