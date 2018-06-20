В четверг, 21 июня, в Украине сохранится жаркая погода. Местами температура поднимется до +35.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе возможны грозовые дожди. Дневная температура +27...+31.

На севере до +28...+31 днем.

В центре воздух прогреется до +29...+32.

На востоке обещают жару до +31...+34.

А на юге завтра будет жарче всего: +30...+35.

в Киеве 21 июня +29...+31 днем. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 18 по 25 июня.

Как сообщала "Страна", на выходных в Киеве похолодает до +20.