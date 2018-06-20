Завтра в Украине обещают аномальную жару до +35
В четверг, 21 июня, в Украине сохранится жаркая погода. Местами температура поднимется до +35.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На западе возможны грозовые дожди. Дневная температура +27...+31.
На севере до +28...+31 днем.
В центре воздух прогреется до +29...+32.
На востоке обещают жару до +31...+34.
А на юге завтра будет жарче всего: +30...+35.
в Киеве 21 июня +29...+31 днем. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 18 по 25 июня.
Как сообщала "Страна", на выходных в Киеве похолодает до +20.
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