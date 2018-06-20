В Украине растет напряжение на валютном рынке. Межбанковская торговля началась с роста курса доллара на 8 копеек - в рамках 26,26,49-26,54 грн./$. Об этом сообщает сообщил UBR.ua.

К обеду, по словам директора казначейства "Банка Кредит Днепр" Олега Куринного, котировки откатились к 26,46-26,49 грн./$. Валюту продолжают активно скупать иностранные инвесторы, которые сейчас сбрасывают гособлигации Минфина, и выводят свои капиталы из Украины.

Чтобы их успокоить и приостановить рост котировок на межбанке, Нацбанк с самого утра сегодня продает доллар из своих резервов.

Казначеи рассказывают, что чиновники отдают доллар от 26,50 грн./$ и выше, и за час торгов успели "выбросить" на межбанк больше $10 млн.

"Если объемы интервенции продолжат расти, и будет удовлетворяться возникший спрос, то, думаю, мы можем увидеть откат долларовых котировок на межбанке", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций "Райффайзен банка Аваль" Юрий Гриненко.

Как сообщала "Страна", газовые закупки и иностранные владельцы гособлигаций ударили по курсу гривни.

Напомним, во второй день недели курс гривни продолжил свое падение по отношению к доллару.