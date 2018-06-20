Уроженка Одессы Даяна Шаль, которая в октябре прошлого года похитила из коляски с территории детского сада №606 в Оболонском районе двухмесячного младенца Вику Пинчук, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины ("Незаконное лишение свободы или похищение человека").

Соответствующее решение 20 июня вынес судья Оболонского райсуда Владислав Девятко, сообщила "Стране" пресс-секретарь учреждения Инна Свинаренко.

По ее словам, в судебном заседании представитель прокуратуры Киева ходатайствовал на избрании обвиняемой девушке наказания в виде реального срока заключения. Сама девушка и ее адвокат настаивали на испытательном сроке. Родители Вики Пинчук в заседание не явились, и слушание состоялось без их участия.

"Суд, учитывая характер совершения преступления, характеристики подозреваемого лица и тот факт, что преступление совершено в отношении малолетного лица, признал Даяну Шаль виновной по ч.2 ст.146 УК Украины, определив ей наказание в виде двух лет ограничения свободы с реальным отбытием этого срока в уголовно-исправительном учреждении", - отметила Свинаренко.

Заметим, что санкция статьи Даяны Шаль предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Таким образом суд назначил девушке наказание в виде реального срока отбытия наказания. Будет ли подаваться ею апелляция на такой вердикт, а также какое именно учреждение будет избрано для отбывания наказания Даной Шаль, в настоящее время неизвестно.

"Это не колония, там легче режим, но отбывать наказание она будет реально. Сейчас в отношении девушки действует срок ранее избранной меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. После его завершения, она будет переведена в уголовно-исправительное учреждение", - резюмировала пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева.

Ранее "Страна" писала, как 20 октября 2017 года Даяна украла ребенка с территории детского сада, куда отец Вики Пинчук пришел забирать старшую дочь. Мужчина оставил коляску с малюткой под лестницей на первом этаже, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску.

На призывы о помощи в поисках похищенного ребенка откликнулись киевляне, благодая участию которых полиция на следующий день задержала Шаль на территории пилорамы в промзоне села Новоселки.

В ходе досудебного следствия Шаль полностью признала вину. Свой поступок девушка объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за собственного. Согласно показаниям Даяны, за месяц до похищения она потеряла собственного ребенка и таким образом пыталась скрыть этот факт.

Известно, что у похитительницы ребенка в Киеве было сложное детство - она выросла в интернате. Период следствия Шаль провела под домашним арестом, обвинительный акт в ее деле был направлен в Оболонский райсуд Киева в конце февраля.