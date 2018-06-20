Пока в России кипят страсти на чемпионате мира по футболу, украинские гранды готовятся к старту нового сезона.

Вчера, 19 июня, для большинства игроков киевского Динамо отпуск завершился. Группа игроков с утра собралась в медицинском центре "Борис", чтобы пройти традиционное обследование (другая группа посетит врачей завтра), а вечером их ожидала первая тренировка. Футболисты начали собираться на загородной базе в Чапаевке за час до намеченного занятия, весело делясь друг с другом новостями за отпуск, передает официальный сайт клуба.

"Как отдохнул?", "Где был?", "Что видел?" - традиционные вопросы, которые не прекращались даже во время легкой пробежки по окружающему лесу, которой началась тренировка. После этого игроки вернулись на тренировочное поле, где провели двусторонку на неполное поле, а также выполнили упражнения на фитнесс.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Пока команда будет заниматься в неполном составе. Футболисты, которые были задействованы в товарищеских матчах за свои национальные сборные в конце мая - начале июня, присоединятся к своим партнерам чуть позже (их приезд ожидают 25 июня).

Видео: ФК "Динамо" Київ

То же самое касается и единственного представителя "Динамо" в финальной части чемпионата мира - хорвата Йосипа Пиварича. В зависимости от того, насколько далеко "клетчатые" пройдут на Мундиале, защитник также получит время на отдых и, скорее всего, приедет в расположение "бело-синих" уже непосредственно на тренировочный сбор, который пройдет с 1 по 14 июля в Австрии.

Ранее "Страна" сообщала, что форвард Динамо подписал контракт с Шахтером.

Также мы рассказывали, что КДК ФФУ наказала киевское Динамо за поведение фанов в матче с Шахтером.