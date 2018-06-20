Украинские СТО начали отказывать владельцам автомобилей на еврономерах в обслуживании их машин. Пока речь идет о единичных случаях, но не исключено, что вскоре это приобретет массовый характер, пишет UBR.

Причина кроется в состоянии львиной доли ввезенных в страну авто. Люди обращаются за решением одной проблемы, а в ходе диагностики сервис находит десяток куда более серьезных, что требует уже дорогостоящего ремонта.

"Нередко владельцы "литовцев" соглашаются на полноценный ремонт, обещают быстро найти деньги или запчасти и просят не снимать машину с подъемника. Иногда процесс затягивается на несколько дней - станция простаивает, а заработка нет", - пожаловался владелец киевского СТО Олег.

По его словам, после множества аналогичных историй он принял решение и вовсе отказаться брать в ремонт авто на "евробляхах". Причем, аналогичные меры предпринимает не только он - многие мастера не хотят связываться с владельцами старых (до 2004 года выпуска) "литовцев". А крупные СТО давно перестали обслуживать "еврохлам".

"Часто ремонт автомобиля ценой $1000 при первом же заезде на станцию оборачиваетс чеком в $1500. И в этом нет ничего удивительного. Однако многие люди отчего-то пребывают в иллюзии, что щепетильные европейцы непременно захотят продать свой ухоженный и исправный автомобиль за несколько сотен евро. Но так не бывает", - добавляет автомастер Андрей Чалый.

Впрочем, он не считает, что СТО в Украине начнут массово отказываться ремонтировать европейцев. Более того, аналогичные истории случаются и с владельцами машин на украинских номерах.

"Опытные мастера и станции давно уже работают только по предоплате или с проверенными клиентами. Потому не думаю, что у владельцев "литовцев" возникнут серьезные сложности с поиском СТО для обслуживания своего авто", - резюмирует он.

Между тем, владельцы СТО не скрывают, что водители "евроблях" нижнего ценового диапазона – весьма специфическая клиентура. Они готовы неделями искать б/у запчасти сомнительного качества по разборкам, что затягивает процесс, уменьшает заработок станции, да еще и отражается на репутации. Ведь говорить о качественном ремонте в таких условиях не приходится.

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