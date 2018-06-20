Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал про сегодняшний штурм горсовета, когда протестующие забросали здание дымовыми шашками

Об этом сообщает "112 Украина".

По словам Кернеса, в ходе беспорядков радикалы "поймали" во дворе мэрии его заместителя Андрея Руденко и бросили в мусорный бак. Чиновник не пострадал. С ним все в порядке. 

За время беспорядков Кернес не покидал здание горсовета, открыв сессию горсовета и приняв ряд важных вопросов.

"Все это началось из-за того, что была получена команда от служб безопасности - от Андрея Носича (новый начальник облуправления СБУ, - Прим.Ред.), чтобы были сформированы группы, которые поддерживали тех, которые по беспределу решили войти в здание горсовета. Мы считаем, что идет сознательная дискредитация органов власти. Причина - показать, что здесь происходит коррупция. Я предупредил харьковчан, что интересы жителей будут защищаться. Мы выслушали предложение активистов и сняли вопрос строительства жилого дома рядом со стадионом "Металлистом", - отметил Кернес в комментарии.

Кернес связывает все события с конфликтом интересов со стороны полицейских, органов прокуратуры и СБУ.

Как сообщала "Страна", ранее экс-супруга нардепа Антона Геращенко дала показания против бывшего мужа по делу Кернеса.

Напомним также, что Кернес заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

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