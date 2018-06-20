Мэр Харькова Геннадий Кернес назвал массовые беспорядки в горсовете провокацией, поддержанной полицией и СБУ.

В Facebook он обнародовал фото из харьковского горсовета во время погрома.

"Погром, который сегодня организовали так называемые "активисты", не могу расценить иначе, как провокацию, поддержанную полицией. В здании Харьковского городского совета сегодня ворвались несколько десятков агрессивно настроенных людей спортивного телосложения. На втором этаже мэрии они поразбивали стекла, уничтожили портреты градоначальников прошлых лет, устроили драку, в ходе которой распылили в коридорах мэрии газ, а потом подожгли дымовые шашки. Многие работники горсовета, надышавшись дымом, нуждались в медицинской помощи. Одного из моих замов кинули в мусорный бак", - написал мэр.

По его словам, полиция за всем этим наблюдала со стороны и не вмешивалась.

"Вероятно, потому, что "активисты", ворвавшиеся в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача", - предположил Геннадий Кернес.

Он добавил, что расценивает бездействие полиции, как "молчаливую поддержку действий обнаглевших от безнаказанности людей, которые почему-то называют себя активистами".

По его словам, городской совет всеми способами обжаловать бездействие работников харьковской СБУ, прокуратуры и полиции.

"Я обращусь к депутатам Парламента, лидерам фракций с предложением заслушать в Верховной Раде пояснения руководителя Службы Безопасности Украины о действиях его харьковского подчиненного, организовавшего погром в здании Харьковского городского совета", - заявил Кернес.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Харькове сегодня произошли беспорядки перед сессией горсовета. Неизвестные лица бросили дымовую шашку в здание городского совета. Инцидент произошел перед началом сессии. После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии.

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