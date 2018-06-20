Президент Петр Порошенко подписал закон, который разрешает трансплантацию органов при условии, что донор предоставил для этого письменное разрешение.

Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №2386а-1 на сайте парламента, где сообщается, что во вторник, 19 июня, закон был возвращен с подписью президента Украины.

Напомним, что Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 17 мая.

Этот документ открывает дорогу внедрению системы трансплантологии в Украине, вводит должность трансплант-координатора и вводит добровольное согласие на изъятие органов после смерти. Таким образом, изъять анатомические материалы можно будет только, если человек при жизни дал на это согласие.

Документ предусматривает, что трансплантация будет бесплатной для пациента (кроме гемопоэтических стволовых клеток).

Ранее "Страна" писала о том, как проходило заседание Верховной Рады, где приняли закон о трансплантации и валютном регулировании.

Также мы разбирались, в чем суть принятого Радой закона о трансплантации органов.

