В Киеве, 20 июня, мужчина попал в жуткое дорожно-транспортное происшествие в Печерском районе, в результате аварии водитель чудом остался жив.

Об этом написал патрульный полицейский Евгений Зборовский на своей странице в Facebook.

Сообщается, что ДТП случилось около 5 утра в центре Киева. Мужчина находился в трезвом состоянии, он уснул за рулем и въехал в столб.

Автомобиль превратился в груду металлолома, в то время как водитель не пострадал.

"Что такое фарт? Когда жизнь дает еще один шанс. Без пострадавших, если не считать металл и столб. Друзья, будьте внимательны к себе, не садитесь за руль уставшими или при плохом самочувствии, это очень и очень опасно", - прокомментировал аварию патрульный.

Фото: facebook.com/zborik14

Фото: facebook.com/zborik14

Как сообщала "Страна", владелец взорвавшегося авто в Киеве уверяет, что хотел выбросить гранату, но не успел.

Напомним также, что девушка сгорела в ДТП на трассе Киев-Харьков: Audi "на скорости самолета" влетела в отбойник.

Также "Страна" писала, что в Киеве ВАЗу, который врезался в фуру, сорвало крышу.