После победы над сборной Туниса (2 - 1) в своем стартовом матче чемпионата мира по футболу игроки сборной Англии неплохо расслабились в бассейне. На базу команды в Репино привезли надувных единорогов и футболисты устроили заплыв на фантастических зверях.

Об этом в своем Twitter написал полузащитник Джесси Лингард, он же и выложил веселые фото.

"Восстановительный день. Не волнуйтесь", - написал Лингард.

Фото: twitter.com/JesseLingard

В понедельник сборная Англии в первом матче на чемпионате мира обыграла команду Туниса со счетом 2 - 1 и делит теперь первое место в группе "G" с бельгийцами. В следующем матче 24 июня англичане сыграют со сборной Панамы в Нижнем Новгороде.

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