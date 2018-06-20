Появилось видео массовых беспорядков в Харькове перед сессией горсовета сегодня, 20 июня.

Запись разместил у себя в Facebook советник мэра Геннадия Кернеса Вячеслав Хитрин.

На видео неизвестные бросают портрет предыдущего градоначальника.

"Мэрами то бросаться зачем? А вообще, не смешно. Работницу горсовета сейчас откачивают от газа", - прокомментировал запись Хитрин.

Видео: facebook.com

Фото: facebook.com

Напомним, неизвестные лица бросили дымовую шашку в здание городского совета. Инцидент произошел перед началом сессии. После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии.

Ранее "Страна" сообщала, что Кернес обвинил СБУ и прокуратуру в давлении на коммунальщиков Харькова.

Также экс-супруга нардепа Антона Геращенко дала показания против бывшего мужа по делу Кернеса.