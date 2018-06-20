На заседании 19 июня Конституционный суд признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности депутатов с отсрочкой до 2020 года.

Об этом говорится в копии заключения суда, опубликованной на его сайте.

"Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)", - говорится в копии заключения.

"Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету", - такие изменения в статью 80 Конституции предлагает внести законопроект.

Если Верховной Радой поддержит закон, он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Конституционный Суд Украины неоднократно подчеркивал, что неприкосновенность народных депутатов Украины не является личной привилегией, индивидуальным правом народного депутата Украины, а имеет публично-правовой характер.

Напомним, что 6 июня Конституционный суд Украины на закрытом заседании пришел к выводу, что предложение отменить депутатскую неприкосновенность соответствует Конституции.

Как сообщала "Страна", Конституционный суд объяснил, почему разрешил отменить депутатскую неприкосновенность.