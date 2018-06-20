Комитет по вопросам регламента Верховной Рады пришел к выводу, что не может рассматривать представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и народного депутата от этой фракции Дмитрия Колесникова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно решению комитета, опубликованному на его сайте, представления вернут председателю Верховной Рады Андрею Парубию ввиду того, что комитет "лишен возможности рассматривать" данные представления от 15 мая.

В решениях отмечается, что 20-дневный срок, отведенный регламентом, на рассмотрение представлений в комитете истек.

По утверждению Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, слова которых приведены в решениях комитета, они не получили материалы представлений в полном объеме.

Согласно решениям комитета, нардепы также не дали письменные пояснения, как это предусмотрено регламентом.

Комитет решил вернуть оба представления Андрею Парубию и предлагает спикеру обратиться к генеральному прокурору Украины с просьбой разъяснить статус приложенных к сопроводительным письмам материалов, которые обосновывают представления, чтобы выяснить, какие именно материалы должны быть предоставлены для дачи им пояснений.

Напомним, что генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в аппарат парламента представления о даче согласия ВР на привлечение к уголовной ответственности Дмитрия Колесникова и Аександра Вилкула.

Ранее "Страна" разбиралась в том, зачем хотят лишить неприкосновенности нардепа Вилкула.