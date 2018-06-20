В Киеве ночью 20 июня неизвестный мужчина напал на сотрудников ветеринарной клиники на Нивках по ул. Эстонской, 51. Об этом сообщает "Информатор".

По словам полицейских, ночью клиника работает исключительно по звонку. Перед нападением в учреждении находились посетители с кошкой. Когда они выходили, в помещение ворвался мужчина, за которым якобы была погоня.

Ветеринары ночной смены впустили постороннего, мужчина резко начал вести себя неадекватно. Он набросился на сотрудников лечебницы. Сначала неизвестный напал на парня, а потом на девушку. Она пыталась спрятаться от нападающего и бегала от него по всем трем этажам клиники.

Нападавший нанес девушке несколько ударов огнетушителем и ножом по лицу. Пострадавшей удалось нажать на тревожную кнопку охраны и позвонить по телефону коллеге, которая находилась дома. В трубке были слышны крики о помощи.

Наряд частной охраны прибыл через 3 минуты после сообщения, а еще через несколько минут приехали первые экипажи полиции. Нападавший вылез через окно третьего этажа на улицу, спрыгнул вниз и убежал. Спустя некоторое время он вновь вернулся в клинику, там его и задержала полиция.

Мужчина находился в неадекватном состоянии и не мог объяснить, что вообще произошло. Он просил позвонить полицейскому, герою сериала "Ментовские войны". Также полицейские отметили, что внутри все разбито и поломано. Межкомнатные двери пытались разбить кулаком, а также по комнатам были разбросаны вещи.

Огнетушитель, которым наносились удары, обнаружили внутри здания. Нож найти не удалось. С какой целью мужчина ворвался к ветеринарам и чего именно он пытался добиться - неизвестно. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Пострадавшую девушку, которая пребывала в шоковом состоянии, госпитализировали в больницу с закрытой-черепно мозговой травмой, колотыми ранами головы и шеи, а также с предположением на перелом челюсти.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

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