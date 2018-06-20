В среду, 20 июня, в Киеве пожилая женщина спрыгнула с девятого этажа.

Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла на бульваре Кольцова около 7:30. Как рассказали жильцы дома, погибшая пыталась покончить с собой уже около пяти раз.

В частности, несколько раз оставляла открытым газ на кухне. Также жильцы рассказали, что их соседка проходила лечение в психиатрической больнице, однако попыток суицида не оставила

Женщине было около 70 лет. На месте работали правоохранители и скорая помощь. Однако медикам осталось только констатировать смерть.

Напомним, что в Киеве подросток выпрыгнул с девятого этажа из-за плохой оценки.

Как сообщала "Страна", в Киеве женщина выбросилась из окна 12 этажа.