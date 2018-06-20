Защита нардепа Надежды Савченко, которая находится под арестом по подозрению в госизмене и подготовке терактов, направила в Шевченковский районный суд Киева ходатайство об изменении ей меры пресечения.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

"В Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об изменении меры пресечения (в порядке ст.201 УПК Украины), поданное защитником подозреваемой Савченко. Судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства назначено 22 июня 2018 в 13:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании Надежде Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

15 мая меру пресечения продлили до 13 июля.

Напомним, что ранее народный депутат Надежда Савченко на время прекратила голодовку.

Как сообщала "Страна, Савченко из тюрьмы обратилась к главе СБУ по делу Бабченко.