22 июня суд рассмотрит изменение меры пресечения Надежде Савченко
Защита нардепа Надежды Савченко, которая находится под арестом по подозрению в госизмене и подготовке терактов, направила в Шевченковский районный суд Киева ходатайство об изменении ей меры пресечения.
Об этом сообщается на странице суда в Facebook.
"В Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об изменении меры пресечения (в порядке ст.201 УПК Украины), поданное защитником подозреваемой Савченко. Судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства назначено 22 июня 2018 в 13:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com
23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании Надежде Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.
15 мая меру пресечения продлили до 13 июля.
Напомним, что ранее народный депутат Надежда Савченко на время прекратила голодовку.
Как сообщала "Страна, Савченко из тюрьмы обратилась к главе СБУ по делу Бабченко.