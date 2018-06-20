В Киеве карманники в ресторане ограбили шведского дипломата.

Несчастье приключилось с главой офиса Совета Европы в Украине Мортеном Энбергом во вторник, 19 июня, около полудня.

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, Энберг стал жертвой ресторанных карманников, когда решил перекусить во французском ресторане-пекарне "Paul" на улице Городецкого, 6.

Вероятно трапеза настолько увлекла главу офиса Совета Европы, что он не заметил как из его сумки воры вытащили 3400 долларов США наличными.

Сейчас полиция осматривает видеозаписи и активно ищет воров.

Отметим, что Мортен Энберг примечателен не только своей крупной должностью в столичном офисе Совета Европы. Ранее уже успел засветиться в светской хронике, как экс-гражданский муж нардепа от БПП Светланы Залищук.

"Страна"ранее уже описывала историю с покупкой Светланой Залищук квартиры в центре Киеве в складчину за 270 тысяч долларов с Мортеном Энбергом.

Ранее сообщалсь, что в Киеве на Майдане Незалежности хитрым образом ограбили тезку Александра Турчинова.