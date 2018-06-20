Во время обыска по делу эсбэушника Александра Карамушки, подозреваемого в систематическом получении взяток с иностранцев, получивших незаконным путем вид на жительство в Украине, следствие вышло на руководителя майора - руководителя Левоборежного межрайотделения управления СБУ по Киеву и Киевской области Михаила Артюхова. Как говорится в обнародованном 18 июня решении Соломенского райсуда Киева, в кабинете у сына бывшего заместителя главы Службы безопасности Юрия Артюхова обнаружили 14 патронов.

В нем указано, что в день задержания начальника сектора Левобережного межрайонного отделения управления СБУ по Киеву и Киевской области Карамушки 24 апреля по месту его работы на улице Юрия Поправки (ранее - Николая Лебедева) 14-а был проведен обыск. И во время осуществления следственных действий в кабинете, который занимает начальник Левобережного межрайотделения ведомства Михаил Артюхов, изъяли патроны в белом пластиковом футляре с маркировкой "SNB 6/35Вг".

Как указано в судебных материалах, в настоящее время эта находка помещена в сейф-пакет. И следствие указывает, что у него возникла необходимось исследования данных боеприпасов, а также лиц, которые с ним контактировали.

Для этого детективы НАБУ получили в суде санкцию на проведение комплексного анализа, который включает в себя назначение молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертиз силами специалистов Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины при участии подчиненных Артема Сытника.

Перед экспертами будет поставлен ряд вопросов. В частности, в Антикоррупционном бюро хотят удостовериться, что изъятые 14 патронов в кабинете Артюхова-младшего действительно являются боеприпасами, а также понять - к оружию какой модели и калибра они предназначаются. Также эксперты дожны будут ответить, изготовлены ли данные патроны заводским или кустарным способом, и кто является их производителем.

Помимо этого, экспертиза должна будет установить, наличествуют ли на изъятых в кабинете сына бывшего зампреда Службы безопасности патронах и футляре к ним отпечатки пальцев и клетки с ядрами. Следствие хочет узнать, возможна ли с их помощью идентификация ДНК-профиля "владельца" боеприпасов, который в дальнейшем хочет сличить с образцами букального эпителия и следами рук Михаиа Артюхова. Разрешение на отбор биологических материалов у начальника сектора Левобреженого межрайотделения СБУ суд удовлетворил.

Ранее "Страна" описывала, на какой схеме с "котлетами-взятками" на общую сумму в $47,5 тыс "погорел" майор Карамушка. После задержания силовик был арестован, но вышел на свободу заплатив залог в размере 1,23 млн грн.

Следствие допускало, что к его аферам с вымогательством денег у иностранцев, мошенническим способом получившим виды на жительство в Украине, может быть причастно руководство Карамушки. В обнародованных фрагментах негласных следственных действий по делу майор заявлял сообщникам, что взятки с каждого мигранта будут делиться на три части, а 30% от мзды положено "боссам".

Одного из своих кураторов Карамушка называл "шефом", который помог эсбэушнику "отбиться" от попыток представителей Генпрокуратуры самостоятельно начать "окучивание" забугорных женихов. Впрочем, на самом ли деле этот "шеф" - это непосредственный начальник майора Михаил Артюхов, в НАБУ не комментировали. Что же касается отца Михаила Юрьевича, то Артюхов-старший занимал должность зама главы СБУ, и руководил главком "К" ведомства до конца 2015 года.