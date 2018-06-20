До 15 июля военно-гражданские администрации должны повторно изучить вопрос о возможности проведения выборов в одиннадцати ОТО и направить соответствующие выводы в ЦИК. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона Украины.

"По результатам совещания, военно-гражданские администрации до 15 июля дополнительно проанализируют существующую на сегодня ситуацию в сложившихся ОТО с привлечением представителей органов местного самоуправления этих общин, общественности, проведут консультации с силовыми структурами, правоохранительными органами и, исходя из результатов по каждой из этих общин, еще раз направят обращение в ЦИК или о назначении первых местных выборов или, при необходимости, об отзыве такого обращения по некоторым ОТО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Минрегионе обеспокоены ситуацией, сложившейся в объединенных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей, в которых проведение первых местных выборов фактически отложено на неопределенный срок.

Таких общин на сегодня 11: семь в Донецкой области и четыре в Луганской. ЦИК длительное время не назначает выборы на этих территориях, ссылаясь на собственный Порядок назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов (Постановление ЦИК № 32 от 12 февраля 2016 года) и на постановление Верховной Рады Украины № 645 от 17 июля 2015 года. Последним документом действительно установлено, что ЦИК уполномочена принимать решение о невозможности проведения местных выборов в случае, если их невозможно организовать и провести из-за осуществления РФ вооруженной агрессии против Украины.

"Действующее законодательство определяет, что районные, областные военно-гражданские администрации наряду с осуществлением полномочий местных государственных администраций на соответствующей территории, а также уполномочены давать заключения ЦИК о возможности организации и подготовки проведения выборов органов местного самоуправления. Если ЦИК сомневается по тем 11 ОТГ, по которым поступили обращения от военно-гражданских администраций, то мы предлагаем администрациям провести всесторонние консультации, изучить еще раз ситуацию и направить соответствующие выводы в ЦИК", - заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода.

Совещание по вопросу выборов на Донбассе состоялась в Минрегионе с участием всех заинтересованных сторон - представителей Донецкой и Луганской областных ВГА, ЦИК, Минюста, МВОТ, Минрегиона, Минобороны, СБУ, профильного парламентского комитета, Администрации Президента Украины, Секретариата Кабмина.

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