Бывшая подчиненная министра финансов Александра Данилюка, экс-сотрудница Приватбанка Виктория Страхова известная серией его разоблачений, сообщила, что живые деньги из гигантской премии сотрудникам "Нафтогаза" на $46 млн пришли на счета Андрея Коболева, Юрия Витренко и еще 39 человек.

В Facebook она прокомментировала высказывания директора по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко насчет выплат гигантских премий.

"Премиальный платеж был по ad-hoc решению Набсовета, а вот все расчеты 8 тыс 3800 и т.п. рождены контрактом по поставкам занявшим несколько лет... Пока живые деньги упали только на счет самого Витренко, Коболева и еще 39 человек... Про законность и практику - финплана как не было, так и нет - где еще так платят бонусы? По международной практике и по нашим принципам корпоративного управления - вознаграждение платится исходя из ситуации в компании, а не по ad-hoc решению. Тем более что идут апелляции и НАК в других судах как шелках. Напомню, суд к Еврокомисии НАК проиграл", - написала Страхова.

Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Напомним, что избранные чиновники "Нафтогаза" получат 45 миллионов долларов премии. Эта новость стала хитом сети: в стране, которая является одной из самых бедных в Европе, еще не видели таких поощрений. Тем более - в государственной компании.

Как сообщала "Страна", сеть обсуждала шокирующие выплаты руководству "Нафтогаза".