Ночью, 20 июня, в Деснянском районе Киева в результате перестрелки ранения получил гражданин Азербайджана. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источник в медицинском учреждении.

Инцидент произошел около двух часов ночи в среду, 20 июня, на улице Электротехнической, возле рынка.

По информации врачей, пострадавшим оказался 32-летний гражданин Азербайджана. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение левой голени. Кроме того, медиками было зафиксировано подозрение на употребление пострадавшим алкоголя. Он был госпитализирован в городскую клиническую больницу.

Как сообщил источник, мужчина пострадал в результате драки, которую устроили его земляки. О других пострадавших не сообщалось.

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