В Киеве, ночью 20 июня, полиция задержала одного из основателей Внутреннего корпуса "Батальона "Донбасс" и Руха "Визволення" Роланда Мелию. Об этом сообщили соратники Мелии в соцсетях.

Задержанный был доставлен в Деснянское райуправление полиции, откуда в 09.00 был вывезен.

В ходе этого произошли стычки между ветеранами - добробатовцами и полицией.

Фото: Ролланд Мелия/Facebook

Как сообщил нардеп от "Самопомощи" Егор Соболев на своей странице в Facebook, данное задержание может быть связано с участием Мелии в акциях протеста, которые организовывали "донбассовцы" и "Визволення" с октября прошлого года.

"Задержан очередной активист Руху "Визволення" Мелия Роланд. Он вез жену, остановила полиция, забрали.

Роланд - переселенец из Крыма, волонтер. Был одним из организаторов 137-дневной акции давления на Грушевского прошлой осенью-зимой с требованием принятия антикоррупционных законов. В день начала акции по указанию генпрокурора Юрия Луценко полиция Донецкой области начала расследовать не менее десяти производств против наших активистов. Едем помогать и Роланду. Он в отделении полиции на Красноткацкой, 2", - написал Соболев.

Фото: facebook.com/IegorSoboliev

После задержания у здания РОВД прошли столкновения полицейских с активистами. Как сообщает Влад Добош, адвокатов не пускали к задержанному до двух ночи.

На видео видно, как Мелию вывезли под конвоем спецназа в неизвестном направлении. Люди тщетно пытались прорвать кордон полиции, чтобы препятствовать.

Видео: Facebook

Бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский в соцсети призвал ехать в Деснянский райотдел полиции.

"С двух часов ночи Роланд Мелия содержится в Деснянском райотделе окупационного режима.

Нарушая все законы не допускают к нему адвокатов. Поэтому прошу всех неравнодушных собраться сейчас по адресу ул.Красноткацкая, 2", - написал Виногродский.

Фото: Facebook

Как сообщала "Страна", ранее добробатовец рассказал, как они с побратимом жестоко зарезали семью кума Януковича.

Напомним также, что известный юрист Андрей Портнов обнародовал письмо о массовых нарушениях прав человека в Украине.