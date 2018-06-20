В Харькове сегодня произошли беспорядки перед сессией горсовета. Неизвестные лица бросили дымовую шашку в здание городского совета. Об этом сообщает местное издание News Room.

Инцидент произошел перед началом сессии. После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии.

"А что милиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют", - заявил Кернес.

Фото: newsroom.kh.ua

Как сообщает издание "Объектив", перед началом заседания на втором этаже мэрии был распылен газ.

Отметим, на видео, размещенном на странице харьковского "Нацкорпуса", видно, как протестующие принесли под здание мэрии мусорный бак и бросили в него одного из чиновников после непродолжительного словесного конфликта с ним. Одна из претензий протестующих заключается в том, что их не пускают на заседание городского совета.

Фото: objectiv.tv

В полиции Харьковской области инциденты пока не комментируют.

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