После того, как на Буковине двадцать неизвестных напали на погранотряд, которому пришлось отстреливаться, генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за возвращение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Об этом глава ГПУ написал на своей странице в Facebook.

"Это позорно и недопустимо, когда страна в состоянии войны не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы... Призываю ВР безотлагательно принять соответствующий закон и защитить государство", - написал Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, что около 16:00 19 июня во время охраны госграницы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица предприняли попытку группового нападения на пограничников. Наряд применил табельное оружие и прострелил ноги одному из правонарушителей. Раненый был доставлен в местную больницу.

Ранее "Страна" разбиралась, грозит ли румынский сепаратизм Черновицкой области.

Также СБУ проводит обыски у активистов, присоединивших на карте Черновцы к "Великой Румынии".