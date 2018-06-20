Первая леди США Мелания Трамп на официальной встрече с королем Испании подтвердила закрепившееся за ней звание самой стильной женщины в Америке, передает Канал24.

Дональд Трамп с супругой 19 июня принимали высоких гостей в Белом доме. Короля Испании Филиппа VI сопровождала его жена Летиция. До этого королевская чета посетила американские города, которые связаны с их страной, а в последний день официального визита встретились с главой Белого дома.

При этом наибольшее внимание СМИ привлекло вовсе не то, что это был первый приезд представителей королевской семьи за время президентства Дональда Трампа. Журналисты обратили особое внимание на роскошное платье первой леди США.

Фото: www.instagram.com

Фото: 24tv.ua

Для мероприятия Мелания Трамп выбрала наряд от Valentino. Платье с белым орнаментом выглядело невероятно стильно и элегантно. К нему Мелания подобрала туфли на каблуках. Идеальная укладка волос и макияж с акцентом на глаза завершили удивительный "лук" первой леди.

В то же время королева Летиция, не уступающая стилю Мелании, надела розовое приталенное платье, подчеркнув стройную фигуру. Туфли на каблуках и клатч изящно дополнили образ прекрасной Летиции.

Пользователи соцсети даже сделали опрос, чей образ на официальной встрече им понравился больше. За считанные часы после старта голосования Мелания Трамп набрала более 80% предпочтений.

Ранее "Страна" писала о том, что Мелания Трамп вышла на публику впервые за месяц после операции на почках.

Также мы сообщали, что в США в честь Мелании Трамп вывели сорт орхидей и признали его лучшим.