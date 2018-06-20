В Киевский районный суд Одессы поступил новый обвинительный акт в отношении директора детского лагеря "Виктория" и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Об этом сообщает УНН.

В пресс-службе суда пояснили, что чиновников обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Так, по версии следствия, руководители детского лагеря "Виктория" в январе-августе 2017 года, злоупотребляя служебным положением, завладели средствами из местного бюджета.

Обвиняемые вносили недостоверную информацию в табели учета рабочего времени по трудоустройству и отработанных часов сотрудников.

Согласно выводам экспертизы, размер ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц, составляет более 120 тысяч гривен.

Как сообщала "Страна", пожар на территории детского комплекса "Виктория" в Одессе случился поздно вечером 15 сентября 2017 года. Погибли трое детей.

Также "Страна" писала, что руководство "Виктории" полчаса гасило пожар в лагере, не вызывая пожарных.