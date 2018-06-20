Российский журналист Аркадий Бабченко, который участвовал в спецоперации СБУ с инсценировкой собственного убийства, опубликовал в Facebook ориентировку российских спецслужб на себя.

На своей странице он опубликовал фото распечатанной информации о себе, которая, по его словам, является ориентировкой ФСБ на его убийство.

"Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете (с). А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - написал журналист.

В обнародованных распечатках есть фото Аркадия Бабченко, ссылки на его профили в соцсетях, номера телефонов, данные о семье, а также биография, касающаяся военной службы и журналистской деятельности.

Фото: facebook.com/babchenkoa

Напомним, что прокурор подтвердил информацию "Страны" о третьем подозреваемом по делу Бабченко.

Как сообщала "Страна", подозреваемый в покушении на журналиста Аркадия Бабченко исполнительный директор украинского-германского предприятия "Шмайсер" Борис Герман заявил, что просил исполнителя только следить за Бабченко, а не убивать.