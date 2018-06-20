Transparency International - Украина призывает Верховную Раду лишить СБУ полномочий по расследованию преступлений в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает сайт антикоррупционной сети.

Отмечается, что для этого парламент должен поддержать поправки к законопроекту №8068 "О национальной безопасности Украины", которые обеспечат такие изменения.

Поправки позволят спецслужбе освободить кадровые и другие ресурсы для эффективной борьбы с угрозами нацбезопасности, сосредоточиться на контрразведке и борьбе с терроризмом и избежать дублирования функций с другими правоохранительными органами.

В Transparency International заявили, что есть основания полагать, что отдельные сотрудники СБУ, специализирующиеся на борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, создают искусственные препятствия предпринимателям с целью получения собственной выгоды.

"Несоответствие их уровня жизни (ценные авто и недвижимость в пользовании) вероятным доходам военнослужащих и сотрудников СБУ (объективно оценить невозможно – декларации засекречены) только усиливает такие подозрения", - подчеркнули в ТІ.

Также в организации добавили, что поддержка упомянутых поправок будет способствовать реформе СБУ в соответствии со стандартами НАТО.

Ранее "Страна" писала о том, что Кернес обвинил СБУ и прокуратуру в давлении на коммунальщиков Харькова.

Также мы сообщали, что советника главы СБУ Юрия Тандита уволили с должности.