В Киеве суд отпустил под залог задержанных в августе прошлого года преступников, грабивших состоятельных бизнесменов. Об этом сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко на своей странице в Facebook.

Четверо вооруженных людей нападали на предпринимателей. Минимальная сумма, которую они отобрали, - 300 000 гривен, а бывало - и по несколько миллионов.

По словам Крищенко, действия задержанных были квалифицированы как совершение преступлений вооруженной бандой.

"По четырем эпизодам их преступной деятельности (разбойные нападения, бандитизм, кража, совершенная в особо крупных размерах, еще двое фигурантов дополнительно за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием) следствие завершено, материалы в феврале переданы на рассмотрение в Святошинский районный суд, другие - выделены в отдельные уголовные производства", - рассказал Крищенко.

После этого дело было передано в суд.

"И здесь самое интересное: в мае суд отпускает двух участников банды под залог в размере 168 тыс. гривен. На днях суд отпускает под залог в размере 211 тыс. гривен двух других фигурантов, в том числе организатора банды. На улицах столицы выпустили людей, которые организовали вооруженную банду, "охотились" на предпринимателей в центре Киева", - прокомментировал начальник полиции.

Фото: Андрей Крищенко/Facebook

Фото: Андрей Крищенко/Facebook

Фото: Андрей Крищенко/Facebook

Крищенко добавил, что подозреваемые не являются гражданами Украины и не имеют постоянного места жительства. А к совершению преступлений подходили достаточно серьезно, даже меняли цвет автомобилей с помощью специальных пленок.

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