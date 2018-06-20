В Запорожской области произошел пожар на пшеничном поле, сгорело 94 гектара посевов.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Запорожской области.

В раойне пгт. Веселое Веселовского района произошло возгорание пшеницы на поле, принадлежащем трем владельцам.

Информация о пожаре поступила в службу спасения в 14:50 19 июня.

На месте спасатели установили, что пожар возник на поле площадью около 104 га, спасти от огня удалось лишь 10 га пшеницы.

Возгорание ликвидировали в 15:30.

Для ликвидации пожара привлекали 18 человек личного состава и 10 единиц техники, из них от ГосЧС шесть человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, что на Левом берегу в Киеве пылала лесопарковая зона.

Как сообщала "Страна", на выходных в Украине нельзя заезжать на авто в лес и охотиться.