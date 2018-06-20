В Запорожской области сгорело 94 гектара пшеницы
В Запорожской области произошел пожар на пшеничном поле, сгорело 94 гектара посевов.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Запорожской области.
В раойне пгт. Веселое Веселовского района произошло возгорание пшеницы на поле, принадлежащем трем владельцам.
Информация о пожаре поступила в службу спасения в 14:50 19 июня.
На месте спасатели установили, что пожар возник на поле площадью около 104 га, спасти от огня удалось лишь 10 га пшеницы.
Возгорание ликвидировали в 15:30.
Для ликвидации пожара привлекали 18 человек личного состава и 10 единиц техники, из них от ГосЧС шесть человек личного состава и две единицы техники.
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