В Москве после встречи с россиянкой пропал болельщик из Мексики по имени Мата Санчес, который приехал на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает Record Mexico.

Друзья пропавшего утверждают, что Мата Санчес не выходит на связь с 16 июня.

В тот день он встречался с россиянкой, которая представилась Алитой. С тех пор его мобильный телефон выключен.

Знакомая мужа Аманда Паола написала в Facebook, что с Санчесом, вероятно, произошло что-то плохое.

"Мы уверены, что что-то не так, потому что в последний раз, когда мы общались по телефону, он был озадачен и даже плакал", - рассказала женщина.

Болельщик прибыл в Москву на матчи чемпионата мира по футболу вместе с двумя друзьями, которые уже подали заявление в полицию.

Как сообщала "Страна", сборная Мексики устроила оргию с 30 жрицами любви перед вылетом в Россию на чемпионат мира.

Напомним также, что ранее в России женщин призвали не заниматься сексом с иностранцами во время Мундиаля.