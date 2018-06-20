Министр иностранных дел Украины Павел Климкин согласовал на политическом уровне с руководством Израиля готовность Соглашения о свободной торговле, сообщает пресс-служба МИД.

"Одним из главных итогов визита Павла Климкина стало согласование с высшим руководством государства Израиль на политическом уровне готовности Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, переговоры относительно которого продолжались почти 6 лет", - говорится в сообщении.

В МИД сообщили, что 19 июня в Иерусалиме состоялось 11-ое заседание Совместной Украино-Израильской Комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества под сопредседательством Павла Климкина и министра по вопросам охраны окружающей среды, министра по делам Иерусалима и наследия государства Израиль Зеева Элькина.

В ходе заседания стороны обсудили пакет вопросов общей заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма.

Глава МИД Украины также встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время встречи стороны обсудили вопрос двустороннего сотрудничества, в первую очередь будущий визит премьер-министра Израиля в Украину.

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